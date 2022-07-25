Пекин предостерег США от признания России «спонсором терроризма» МИД Китая посоветовал США создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева

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Чжао Лицзянь

Властям США необходимо создавать благоприятные условия для переговоров Москвы и Киева, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет РИА Новости. Так он прокомментировал намерение Вашингтона объявить Россию «спонсором терроризма». Лицзянь подчеркнул, что США должны прикладывать больше усилий для политического урегулирования конфликта на Украине.

Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта, — сказал дипломат.

Накануне спикер палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном заявила, что в случае если Госдепартамент США не признает Россию страной — «спонсором терроризма» из-за событий на Украине, это сделает американский конгресс.

Позже депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман объяснил, что Пелоси таким образом пытается отвлечь внимание электората от провальной внутренней экономической политики Демпартии.