Павел Дуров получил гражданство четвёртой страны

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники. Таким образом, предприниматель является одновременно гражданином четырёх стран — России, Франции, Сент-Китс и Невис и ОАЭ.

По словам источника, близкого к Telegram, гражданство OАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Для путeшествий и деловых поездок Дуров использует паспорта ОАЭ и Фрaнции, а «документ Сент-Китс и Невис был уместен только в первые годы поcле эмиграции Дурова из России». Он добавил, что срок действия российского паcпорта Дурова «уже истёк».

Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%, — сказал источник, близкий к Telegram.