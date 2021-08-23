Патрушев обсудил с помощником Байдена ситуацию в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Также Патрушев и Салливан затронули вопросы сотрудничества России и США в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в области информационной безопасности.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что очаги сопротивления движению «Талибан» могут привести в Афганистане к разворачиванию в стране долговременной гражданской войны. Он назвал уход американских войск из Афганистана стремительным и неподготовленным. По его словам, это может повысить угрозы в Центральноазиатском регионе, а также в будущем — миру и стабильности.