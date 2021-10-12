Патриарх Кирилл рассказал о препятствиях решению карабахского конфликта

Политический фактор мешает сторонам договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, которые основаны на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси на встрече с председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Отмечается, что переговоры прошли по вопросам урегулирования карабахского конфликта.

Если речь идёт о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует, и когда этот фактор доминирует, переговоры осложняются. Иногда нам со своей религиозной точки зрения кажется просто необъяснимым, почему люди не могут довериться. Они не могут договориться, потому что затрагиваются политические интересы, — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, между религиозными лидерами стран за 30 лет знакомства не было ни одного случая и темы, которая могла бы их разделить и создать напряжение. Причиной этому служит общая основа — вера в Бога и система нравственных ценностей, порядочность, доверие друг к другу.

Ранее сообщалось, что Пашазаде с 11 по 14 октября будет находиться в РФ по приглашению патриарха Кирилла. А трёхсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении планируется на 13 октября. Мероприятие пройдёт по инициативе российской стороны.