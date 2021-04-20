Пашиняна назвали предателем и не пустили на кладбище

https://static.news.ru/photo/420c5bc6-a27d-11eb-9411-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Жители Мегри не пустили премьер-министра Армении Никола Пашиняна на местное кладбище, где тот пытался снять видеоролик.

Премьер пришёл на территорию кладбища в сопровождении силовиков. Местные жители встретили его нелицеприятными выкриками.

Убийца, убирайся вон, турок, предатель, — под эти крики премьер был вынужден уйти.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что уйдёт в отставку в течение последних 10 дней апреля. С таким заявлением он выступил в ходе правительственного часа в законодательном органе страны.