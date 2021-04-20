Пашиняна назвали предателем и не пустили на кладбище

Жители Мегри не пустили премьер-министра Армении Никола Пашиняна на местное кладбище, где тот пытался снять видеоролик.
Премьер пришёл на территорию кладбища в сопровождении силовиков. Местные жители встретили его нелицеприятными выкриками.
Убийца, убирайся вон, турок, предатель, — под эти крики премьер был вынужден уйти.
В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.
Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.
Ранее Никол Пашинян сообщил, что уйдёт в отставку в течение последних 10 дней апреля. С таким заявлением он выступил в ходе правительственного часа в законодательном органе страны.