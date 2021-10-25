Пашинян заявил об отсутствии планов по «захвату чужих территорий»

Армения будет развивать и реформировать свои вооружённые силы не для агрессии, а для защиты от неё. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании парламента, представляя проект бюджета на 2022 год. Для решения этой проблемы политик видит необходимость в преодолении атмосферы вражды, возобновлении переговоров по Карабаху под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и разблокировании экономических и инфраструктурных коммуникаций в регионе.

Армения не имеет каких-то планов по захвату чужих территорий. А с точки зрения развития системы безопасности важны не только модернизация армии, но и формирование благоприятной внешней среды, последовательная реализация повестки по открытию мирной эпохи для Армении, Арцаха и региона, — сказал Пашинян.

Он также заявил о намерении увеличить на 11% оборонный бюджет, который составит 345 млрд драмов ($720 млн). По его словам, в новых условиях безопасности защита границ страны остаётся главным приоритетом, а начало процесса демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном создаст благоприятные условия для решения напряжённости в отношениях двух стран.

Пашинян также добавил, что деблокада экономических и транспортных инфраструктур в регионе качественно изменит содержание и структуру экономики Армении, а также станет дополнительным стимулом для развития инфраструктуры страны и обеспечит долгосрочный экономический рост.

Ранее сообщалось о возможной встрече лидеров России, Азербайджана и Армении. По информации, распространённой в СМИ, саммит должен состояться 9 ноября в Москве. Он будет приурочен к годовщине подписания Путиным, Алиевым и Пашиняном заявления о прекращении боевых действий в Карабахе. Предполагается, что на ней будут подписаны по меньшей мере два документа, касающиеся делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также разблокирования коммуникаций в регионе и создания дорог-коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.