В Кремле прокомментировали сообщения о встрече Путина с Алиевым и Пашиняном

Кремль своевременно сообщит, если договорённость о трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предполагается, что на ней будут подписаны по меньшей мере два документа, передаёт Sputnik Азербайджан.

По его сведениям, саммит должен состояться 9 ноября в Москве. Он будет приурочен к годовщине подписания Путиным, Алиевым и Пашиняном заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

Официальные источники в Баку и Ереване информацию о встрече пока никак не комментируют .

Ранее сообщалось, что в ходе саммита его участники могут подписать документы, касающиеся делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также разблокировки коммуникаций в регионе и создания дорог-коридоров.

Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на этой неделе отмечал, что Алиев и Пашинян проявили мудрость, остановив кровопролитие в Карабахе. Однако сейчас для демаркации границы сторонам следует идти на компромиссы. Он добавил, что необходимы условия для долгосрочного урегулирования кризиса. По его словам, их можно создать, если Армения и Азербайджан примут достигнутые с участием России договорённости и оценят преимущества мира.