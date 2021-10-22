Путин, Алиев и Пашинян могут встретиться в Москве в начале ноября

Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября. Ожидается подписание двух документов, сообщает Sputnik Азербайджан.

Первый документ касается делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Согласно ему, стороны признают границы и территориальную целостность друг друга на основе карт Генштаба Минобороны СССР 1920-х годов.

Во втором документе речь идёт о разблокировке коммуникаций в регионе, создании дорог-коридоров, включая установление сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Предполагается, что трёхсторонняя встреча состоится 9 ноября — в годовщину подписания Путиным, Алиевым и Пашиняном заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил процесс урегулирования ситуации в Карабахе. Он отметил, что Алиев и Пашинян проявили мудрость, остановив кровопролитие. Однако сейчас для демаркации границы сторонам следует идти на компромиссы. Он добавил, что необходимо создать условия для долгосрочного урегулирования кризиса и это возможно, если Ереван и Баку примут достигнутые с участием России договорённости как долгосрочные и оценят преимущества мира.