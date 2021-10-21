Путин: урегулирование конфликта в Карабахе требует взаимных компромиссов

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил процесс урегулирования ситуации в Карабахе. Лидеры Азербайджана и Армении проявили мудрость и остановили кровопролитие, однако сейчас для демаркации границы Еревану и Баку необходимо идти на компромиссы, заявил российский президент.

«Самое главное сейчас — это урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и России. Почему? Здесь очень простые, прагматичные вещи: да потому что карты в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период... Там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов — где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только так, чтобы это было признано, было понятно, что это выгодно обеим сторонам», — отметил Путин.

Глава государства заметил, что нужно создать условия для долгосрочного урегулирования кризиса и это возможно, если Армения и Азербайджан примут достигнутые с участием России договоренности как долгосрочные и оценят преимущества мира. Одним из таких преимуществ Путин назвал экономическое развитие.

«Возможно это сделать или нет? Возможно... Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами, вот что самое главное», — заключил президент РФ.

Говоря о ситуации в Карабахе, Путин заметил, что в целом удается сохранить спокойную обстановку, несмотря на то, что иногда инциденты приводят к гибели людей. По его словам, «трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния». Российские миротворцы достойно исполняют свой долг и «уже свыше 50 тысяч беженцев вернулось к своим родным местам», сообщил российский лидер в ходе Валдайского форума.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российский лидер Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооружённого конфликта в Карабахе осенью 2020 года. Именно российский президент, по его словам, поочерёдно разговаривая с Баку и Ереваном, помог согласовать заявление о прекращении огня в Карабахе.