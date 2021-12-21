Пашинян заявил о возможности возобновления автомобильного сообщения с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о возможности возобновления автомобильного сообщения между странами, сообщает пресс-служба армянского правительства. Лидеры стран провели переговоры 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе при посредничестве российской стороны и ЕС.

Хочу отметить, что появилась возможность достичь договорённости с Азербайджаном о возобновлении автомобильного сообщения. И мы уже достигли принципиальной договорённости с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о возобновлении железнодорожного сообщения, — отметил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что после встреч с Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. По его словам, правительство страны сделает всё возможное, чтобы продвинуться в этом направлении.

Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам переговоров было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

Позже лидеры стран провели встречи в Брюсселе, в ходе которых обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Позднее Алиев сообщил, что Азербайджан хочет открыть границы с Арменией. Он уточнил, что на текущий день продолжаются переговоры в рамках трёхсторонней рабочей группы, основная цель которой заключается в открытии коммуникаций. Он также уточнил, что началось восстановление разрушенной во время боевых действий железной дороги. Она как раз находится в направлении Армении.