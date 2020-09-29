Пашинян рассказал о позиции РФ в конфликте между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия сохраняет нейтралитет в эскалации карабахского конфликта, начавшейся 27 сентября.
Об этом он
В настоящее время Россия сохраняет совершенно нейтральную позицию, — заявил премьер-министр.
Он также рассказал, что у Еревана и Баку нет какой-либо связи на данный момент, однако армянская сторона «на связи с посредниками Минской группы ОБСЕ».
Об этом же Пашинян
Россия — стратегический союзник Армении, но сейчас Россия абсолютно нейтральна, — ответил на это армянский премьер-министр.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащим страны удалось вывести из строя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 армянской стороны во время боевых действий в Нагорном Карабахе.
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