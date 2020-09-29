Пашинян рассказал о позиции РФ в конфликте между Азербайджаном и Арменией

https://static.news.ru/photo/4cea8f3c-02ef-11eb-8578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия сохраняет нейтралитет в эскалации карабахского конфликта, начавшейся 27 сентября.

Об этом он сказал в интервью изданию The Spectator, отвечая на вопрос журналистов, получали ли армянские власти от Москвы заверения о поддержке.

В настоящее время Россия сохраняет совершенно нейтральную позицию, — заявил премьер-министр.

Он также рассказал, что у Еревана и Баку нет какой-либо связи на данный момент, однако армянская сторона «на связи с посредниками Минской группы ОБСЕ».

Об этом же Пашинян говорил в интервью телерадиовещательной компании BBC. Тогда его спросили, разочарована ли Армения тем, что РФ не вмешивается в конфликт.

Россия — стратегический союзник Армении, но сейчас Россия абсолютно нейтральна, — ответил на это армянский премьер-министр.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащим страны удалось вывести из строя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 армянской стороны во время боевых действий в Нагорном Карабахе.