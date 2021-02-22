Пашинян раскритиковал российские «Искандеры»

https://static.news.ru/photo/1d188198-766b-11eb-b410-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал не эффективными российские оперативно-тактические комплексы «Искандер».

Так он ответил на слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий в Нагорном Карабахе.

Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например? — заявил Пашинян.

При этом армянский политик не стал уточнять подробности, передаёт 1in.am.

О применении «Искандера» во время конфликта в ноябре сообщал бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян. Но в каком направлении применялся комплекс, он не ответил.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети было опубликовано видео, предположительно, стрельбы армянского расчёта оперативно-тактического комплекса «Искандер», поставленного Армении из России несколько лет назад.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах.