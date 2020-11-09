В Сети появилось видео стрельбы армянских ракет, поставленных из РФ

https://static.news.ru/photo/6987f186-2336-11eb-b14c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В Сети опубликовано видео, предположительно, стрельбы армянского расчета оперативно-тактического комплекса «Искандер», поставленного Армении из России несколько лет назад.

На ролике виден последовательный пуск двух твердотопливных ракет с одной пусковой установки, которая имеет характерные черты, отличающие ее от имеющихся на вооружении армий Армении и НКР советских ОТК «Точка» и «Точка-У».

Кроме того, после запуска ракеты активно маневрировали на траектории полета в воздухе – это также характерная черта ракет ОТРК «Искандер», летящих к цели по квазибаллистической траектории.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, по неофициальным данным, в местности Сулу Тепе в пригороде Баку была сбита ракета, сообщили телеграм-каналы и источники. По их заявлениям, взрывы были слышны во всей столице Азербайджана.