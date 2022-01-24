Пашинян прокомментировал отставку президента Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян узнал об отставке президента республики Армена Саркисяна за три часа до публикации заявления в СМИ от него по телефону, заявил политик в ходе своей пресс-конференции. По его словам, решение было принято самим Саркисяном.

Армен Саркисян подал в отставку с поста президента Армении 23 января. Он заявил, что четыре года обдумывал своё решение. Экс-глава государства связал свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Решение принимал сам президент. Когда я об этом узнал, а я узнал за 3,5 часа до публикации, он позвонил, и мы поговорили. Я спросил его, обсуждает ли он это со мной или просто оповещает, после чего президент сказал, что он принял решение, — рассказал Пашинян.

Премьер-министр также подчеркнул, что после избрания Саркисяна на должность президента в конституции не было каких-либо изменений, касающихся функций президента. При этом он заявил об отсутствии возможных кандидатов на должность президента на настоящий момент.

Должна быть такая ситуация, когда парламент, правительство и президент связаны друг с другом ответственностью за страну. Если мы стоим перед такой ситуацией, то мы должны решить вопрос так, чтобы была политическая гармония, — подчеркнул Пашинян.

Ранее Саркисян отметил, что в Армении сложилась ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. По его словам, лидер страны «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что отставка Саркисяна свидетельствует о том, что политическая ситуация в стране «меняется к худшему». Депутат отметил, что в Армении сохраняется кризисная обстановка, несмотря на всю полноту власти Никола Пашиняна и то, что отношения с Россией развиваются нормально.