Пашинян поблагодарил Путина за усилия по установлению мира в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём телефонном звонке президенту России Владимиру Путину поблагодарил его за посреднические усилия по установлению мира на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба кабмина Армении. Главы государств созвонились по случаю 69-го дня рождения российского лидера.

Премьер-министр Армении отметил личный вклад Путина в укрепление союзнических отношений двух стран. По его словам, богатейший опыт государственной и политической деятельности, ориентированной на развитие России, последовательные усилия, направленные на ещё большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали заслуженное уважение политика на родине и за рубежом.

Искренне дорожу взаимопониманием и доверительными отношениями. Благодарны за Ваши усилия, направленные на установление долгосрочного и прочного мира на Южном Кавказе, — сказал Пашинян.

Он также пожелал российскому президенту доброго здоровья, счастья и новых успехов на ответственном посту.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о рассмотрении создания формата сотрудничества «3+3» по Карабаху. Данная инициатива предполагает создание механизма регионального взаимодействия с участием России, Азербайджана, Армении, а также Турции, Грузии и Ирана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого в регионе разместились российские миротворцы.