Пашинян победил прошлое, а как с настоящим?

Блок Никола Пашиняна «Гражданский договор» получил на вчерашних выборах вполне достаточно голосов для того, чтобы вновь сформировать своё правительство. Хотя, как говорят в подобных случаях, настоящего победителя у армянских выборов нет. Поскольку тому же Пашиняну уже в качестве полноправного премьера придётся столкнуться с таким количеством разного рода проблем — от экономических до число психологических, что прошедшие выборы могут стать не последними внеочередными.

Главное, что Пашиняну уже не спрятаться за спины своих предшественников, на которых он в конце концов свалил даже вину за недавнее военное поражение. Теперь ему самому, уже не имея возможности прикрываться военной угрозой и чрезвычайными обстоятельствами, решать проблемы катастрофического падения ВВП, стремящихся к нулю инвестиций в реальный сектор, оттока населения, который принимает уже формы бурного потока.

Никол Пашинян Li Ming/XinHua/Global Look Press

Ведь свою предвыборную кампанию Никол Пашинян строил в стиле политтехнологов Бориса Ельцина, которые в 1996 году стращали российского избирателя пустыми магазинными полками, возвратом коммунистов и призывали голосовать сердцем. Так и команда Пашиняна пугала избирателя тенями прошлых властителей страны, которые вот-вот могут вернуться. А поскольку воспоминания о тех периодах ещё живы в памяти общества, то операция по навешиванию на предшественников стратегической вины и за экономические провалы, и за военные неудачи прошла, как показали результаты голосования, вполне успешно. Это прежние президенты не перевооружили армию, не нашли дипломатического выхода из сложной ситуации.

Пашинян же представал миротворцем, который был вынужден пойти на заключение трёхстороннего мирного соглашения с Россией и Азербайджаном и ввод российских миротворцев, что не только спасло Армению от большей национальной катастрофы, но позволило сохранить контроль над Степанакертом. Он грамотно оценил усталость страны от затяжного военного противостояния и переиграл своего главного соперника Роберта Кочаряна с его блоком «Айастан» (Армения), который наоборот делал акцент на воинственную риторику и продвигал идеи широкой модернизации армии.

Роберт Кочарян Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этом смысле можно сделать очевидный вывод, что электорат Армении высказался не столько за Пашиняна с его уже накопленным «кейсом» разнообразных скандалов за спиной, сколько за возращение в политику большего прагматизма и реализма. Для большинства прошлое уже перевернутая страница. И пришло время не о реваншах думать, а адаптироваться к новым сложившимся реальностям. И главное — не вести опасные игры, чреватые для Армении вообще утратой государственного суверенитета.

Но Пашинян, немало потерявший в тех же голосах по сравнению с выборами 2018 года, получил от общества не безразмерный кредит доверия, а аванс, о котором потребуют отчитаться в ближайшие год-полтора.

Кстати, чем ближе был финиш кампании, тем чаще и теплее он отзывался о России и её политике в регионе. И вот что характерно, сразу после своей победы поспешил поблагодарить скопом всех мировых лидеров за поддержку. И как тут не вспомнить, как на гребне предвыборного марафона он предпочел слетать в Париж, даже отметив там собственный день рождения. Словом, мечта о многовекторности не оставляет Пашиняна, как и некоторых других постсоветских политиков.

Вот только пока страна получит только три миллиона евро за отказ от использования слова «коньяк» на этикетках своей алкогольной продукции. Прямо скажем, очень немного.