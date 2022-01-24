Пашинян оценил роль ОДКБ в урегулировании кризиса в Казахстане

Армения будет совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, было бы странно, если бы Ереван отказался послать миссию в Казахстан.

Силы ОДКБ не могли участвовать во внутриполитических процессах, а занимались охраной объектов стратегического значения. Миротворческие силы Армении занимались охраной хлебозавода в Казахстане, — сказал Пашинян.

Кроме того, он подчеркнул необходимость создания профессиональной армии Армении для защиты суверенитета. При этом он заявил об отсутствии намерений использовать ВС для «завоевания территорий».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Отмечается, что российский лидер также проинформировал армянского премьера о ходе переговоров с Соединёнными Штатами и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.