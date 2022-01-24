Пашинян оценил перспективы нормализации отношений Армении и Турции

Невозможно предугадать, нормализуются ли отношения Еревана и Анкары в текущем году, однако отказ сторон от предварительных условий «разряжает» атмосферу вокруг процесса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, такая атмосфера сложилась после первого раунда переговоров.

Я не могу предугадывать, возможна нормализация отношений с Турцией в этом году или нет, потому что, как я уже говорил, это зависит не только от нас. Однако будет очень логично, если мы достигнем такого результата, в частности, по установлению дипломатических отношений и открытию границы, — сказал Пашинян.

При этом премьер-министр допустил возможность принятия приглашения Турции для участия в дипломатическом форуме, который состоится в Анталье в марте этого года.

Он также заявил о необходимости решения вопросов, касающихся транзитов, которые будут проходить через Турцию, Армению и Азербайджан после разблокирования коммуникаций. Это откроет железнодорожную связь с Европой, что, по его словам, позитивно повлияет на экономическое состояние республики.

Ранее сообщалось, что главу МИД Армении Арарата Мирзояна пригласили принять участие в дипломатическом форуме в турецкой Анталье. Отмечалось, что ведомство рассматривает целесообразность участия дипломата в мероприятии.

Ранее Пашинян заявил, что лично несёт ответственность за нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что спецпредставитель республики в вопросе нормализации двусторонних отношений был выбран исходя из «политической целесообразности». В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.