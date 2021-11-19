Пашинян обвинил Баку в подрыве территориальной целостности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные провокации со стороны Азербайджана направлены на подрыв территориальной целостности Армении и нарушение трёхсторонних договорённостей. По его словам, ответственность за напряжённость на армяно-азербайджанской границе несёт руководство Азербайджана. Об этом он сообщил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

За эти угрозы несёт ответственность Азербайджан, провокации которого нацелены против территориальной целостности и срыв трёхсторонних договорённостей, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что на данном этапе Армения столкнулась с «серьёзными вызовами безопасности» и переживает «достаточно напряжённый период».

Наш регион был втянут в новый виток эскалации, который, к несчастью, привел к очередным человеческим жертвам, — отметил премьер.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что шесть армянских военнослужащих погибли 16 ноября в ходе столкновений на границе с Вооружёнными силами Азербайджана. При посредничестве и участии России продолжаются работы по возвращению пленных и поиску без вести пропавших солдат.

Минобороны Армении ранее заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана на границе. Отмечалось, что огонь был подавлен ответными действиями.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.