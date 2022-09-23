Пашинян назвал условия подписания мирного соглашения с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание Азербайджаном территориальной целостности Армении позволит подписать мирное соглашение между двумя республиками. Об этом армянский премьер сообщил в ходе выступления на 77-й сессии ГА ООН, пишет РИА Новости.

По его словам, Азербайджан должен признать 29,8 тысячи километров «международно признанной» армянской территории.

Если бы Азербайджан признал территориальную целостность Армении не только теоретически, но и конкретно, я имею в виду территориальную целостность нашей международно признанной территории, площадь которой составляет 29,8 тысячи квадратных километров, то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение посредством взаимного признания территориальной целостности каждого из двух государств, — заявил Пашинян.

В противном же случае, считает армянский премьер, «после подписания этого соглашения Азербайджан будет пользоваться процессом демаркации границы для того, чтобы предъявлять новые территориальные претензии». Пашинян также сообщил, что «остается высокая вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана».

Представитель Армении подтвердил, что Ереван готов открыть региональные транспортные коммуникации в рамках законодательства страны, однако Азербайджан, по его словам, «намекает, что Армения должна предоставить экстерриториальные коридоры». А это уже не предусмотрено трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России.

В качестве одного из ключевых факторов региональной стабильности Пашинян назвал «всеобъемлющее урегулирование» карабахской ситуации, где будут гарантированы права и безопасность проживающих в регионе армян. В итоге премьер Армении призвал обеспечить доступ в Карабах гуманитарным структурам ООН и независимой миссии ЮНЕСКО.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявило готовности Баку приступить к делимитации границы с Ереваном, однако переговоры сторон по существу на текущий момент не ведутся. Глава республики подчеркнул, что этот процесс носит чисто формальный характер и никакие обсуждения по картам не проводятся.