Пашинян исключил немедленное подписание документа о демаркации границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание на нынешнем этапе документа, закрепляющего итоги демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции. По словам Пашиняна, речь может идти только о потенциальном документе о создании комиссии и начале процесса. Слова армянского премьера приводит РИА Новости.

Складывается впечатление, что будет подписан документ об итогах делимитации и демаркации границы. Это невозможно. Потенциальный документ будет касаться лишь создания комиссии Армении и Азербайджана, которая начнёт заниматься работами по делимитации и демаркации... Там не будут указаны границы, — заявил Пашинян.

Упоминая о проблеме армянских и азербайджанских анклавов, существовавших на территории двух республик в советский период, пашинян отметил, что в данном случае следует изучить, имелись ли правовые основания для создания подобных территорий или они формировались по решению «соседних колхозов».

Все вопросы должны быть обсуждены в ходе процесса демаркации и делимитации, откуда возникли анклавы, было ли правовое основание, — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян назвал условие предотвращения инцидентов с Азербайджаном. По его словам, чтобы избежать кризисов, две страны должны как можно чаще контактировать друг с другом. По словам Пашиняна, на настоящий момент уже создана оперативная связь между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов на границе.