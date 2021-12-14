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Пашинян и Алиев заверили ЕС в реализации договорённостей по Карабаху

07:15, 15 декабря 2021
Пашинян и Алиев заверили ЕС в реализации договорённостей по Карабаху
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Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили ЕС в реализации договорённостей по Карабаху. Они были достигнуты при участии России. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, его слова приводятся на сайте организации.

Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трёхсторонних заявлений <...> будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы, - говорится в сообщении.

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