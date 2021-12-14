Пашинян и Алиев заверили ЕС в реализации договорённостей по Карабаху

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с лидерами Азербайджана и Армении инициативу ЕС по созданию платформы для развития экономического сотрудничества. Это позволит укрепить доверие между сторонами, говорится в заявлении Мишеля после трёхсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

Лидеры обсудили имеющиеся и перспективные торговые и экономические связи между ЕС и двумя странами. Они также рассмотрели намерение ЕС запустить экономическую консультативную платформу для создания доверия, содействия мирному сосуществованию и...