Пашинян и Алиев заверили ЕС в реализации договорённостей по Карабаху
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
07:15, 15 декабря 2021
Читайте нас в Google Новости
Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили ЕС в реализации договорённостей по Карабаху. Они были достигнуты при участии России. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, его слова приводятся на сайте организации.
Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трёхсторонних заявлений <...> будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы, - говорится в сообщении.