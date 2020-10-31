Партия «Единая Грузия» не проходит в парламент страны

https://static.news.ru/photo/0a2f38be-1c0d-11eb-90fb-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: Nino Burjanadze - ნინო ბურჯანაძე/facebook.com

В настоящий момент Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала голоса с 72,45% участков. По имеющейся информации, в парламент пока не проходит партия бывшего спикера высшего законодательного органа страны Нино Бурджанадзе.

Политическое объединение экс-спикера называется «Единая Грузия». По данным ЦИК, партия Бурджанадзе пока набирает 0,86% (более 11 тысяч голосов). Для прохода в парламент необходимо достичь отметки в 1%, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что после обработки 36,94% бюллетеней на выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» — 51,68% голосов. Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Объединённая оппозиция» набирает 24,31%, партия «Европейская Грузия» — 3,93%.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьер-министра Грузии. Ранее он готов был её занять.