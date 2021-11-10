Парламент Турции продлил мандат на пребывание военных в Азербайджане

Парламент Турции принял закон о продлении на год мандата на пребывание своих военных в Азербайджане. Согласно документу, они могли находиться там в течение 12 месяцев с 17 ноября 2020 года, турецкое агентство Anadolu.

В законопроекте отмечается важность продолжения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра в азербайджанском Агдаме, который «вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами», сообщает агентство.

17 ноября 2020 года турецкий парламент одобрил указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об участии военнослужащих турецких вооружённых сил в деятельности турецко-российского мониторингового центра. Поводом послужил конфликт, в Карабахе который привёл к жертвам среди мирного населения.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван неоднократно заявлял о готовности к нормализации отношений с Анкарой. Этот вопрос также обсуждается с Москвой. Говоря о заявлениях Азербайджана и Турции по Зангезурскому коридору, он подчеркнул, что позиция Армении осталась неизменной — ни один вопрос в «коридорной» логике не обсуждается.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.