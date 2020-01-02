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Власти Алжира в ближайшие дни представят инициативы по урегулированию в Ливии, сообщил глава МИДа страны Сабри Букадум.

По его словам, предложения касаются исключительно межливийского урегулирования, так как алжирская сторона категорически против присутствия иностранных сил в Ливии вне зависимости от того, какую сторону они представляют, передаёт РИА Новости....