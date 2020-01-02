Турецкий парламент поддержал мандат на отправку военнослужащих в Ливию.
Это решение предоставило правительству Турции разрешение на оказание военной помощи Триполи,
Как писал NEWS.ru, ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА).
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