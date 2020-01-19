https://static.news.ru/photo/9b778fa2-3ab2-11ea-a54d-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Папа римский Франциск пожелал добиться успеха на международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии, которая пройдёт в Берлине 19 января.

Желаю, чтобы эта важная встреча стала началом движения к прекращению насилия и переговорному процессу, который приведёт к миру и столь желанной стабильности страны, — цитирует РИА Новости понтифика, выступившего в Ватикане с традиционной проповедью к верующим.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В Берлине 19 января запланирована международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.