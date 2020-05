Панд вернут из Канады в Китай из-за нехватки бамбука в связи с пандемией

Руководство зоопарка посчитало, что в случае второй волны инфекции ситуация с пропитанием для животных может усугубиться. В день панда съедает порядка 40 кг бамбука. До пандемии бамбук для Эр Шун и Да Мао привозили прямыми рейсами в Калгари из КНР, сейчас они отменены.

After months of overcoming barriers to transporting fresh bamboo to feed its giant pandas, the Calgary Zoo announced today that it will be relocating giant pandas, “Er Shun” and “Da Mao”, back home to China where bamboo is abundant and local. Read More: https://t.co/mVPOINd4U2 pic.twitter.com/Tpl7zpxSvc