Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 06:06

Памфилова усомнилась, что Зеленский позволит провести выборы на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова усомнилась, что при украинском президенте Владимире Зеленском на Украине состоятся выборы, передает ТАСС. Она отметила, что действующая власть не заинтересована в проведении процедуры.

Это существо давно нелегитимно. Оно оторвано от народа, которому причинило невероятный вред. Оно не любит украинцев, не любит украинский народ. Судя по всем его действиям, оно, по сути, отправляет людей на убой ради [собственной] выгоды. Не будет оно их [выборы] проводить, они ему невыгодны, — сказала Памфилова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский боится проведения выборов на Украине. По его словам, политик всячески избегает этой процедуры, постоянно выдвигая различные условия.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил: Зеленский может одержать победу на выборах только с помощью фальсификации результатов электронного голосования. Так он прокомментировал слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предрекшего политику новый президентский срок вопреки низкому уровню доверия среди граждан. По словам Царева, на итоги голосования также может повлиять сохранение военного положения в стране.

Украина
выборы
Владимир Зеленский
Элла Памфилова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какую зарплату получает упаковщик киндер-сюрпризов
Эндокринолог развеяла популярный миф о причинах диабета
«А где они лежали?»: Коростелев о дефиците презервативов на Олимпиаде-2026
Опять зима? Мороз до −4, снег в Москве и Питере: прогноз на начало апреля
Россиянам рассказали об увеличении выплат с 1 апреля
Роман с Салтыковой, фиктивный брак, развод с моделью: как живет Павел Буре
«Парадокс успеха»: коуч ответила, почему руководители берут паузу в карьере
Губернатор Ленобласти отчитался о сбитых за ночь беспилотниках
Стало известно о пострадавших детях при атаке ВСУ на Ленобласть
Ветераны получат выплату ко Дню Победы
Адвокат объяснил, как снизить количество рецидивистов-уголовников
Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Памфилова усомнилась, что Зеленский позволит провести выборы на Украине
Зачистили подземные туннели и уничтожили ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 марта
Предотвращаем инсульт: пять простых советов невролога, спасающих жизни
Биолог объяснила, почему с приходом весны ощущается прилив сил
Группировка «Запад» отчиталась о сотнях БПЛА, сбитых на фронте
Раскрыта сумма заработка Нагиева за продажу курсов в Дубае
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 марта
Цены на бензин в США взлетели до рекордной отметки
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.