Памфилова усомнилась, что Зеленский позволит провести выборы на Украине Памфилова усомнилась в возможности выборов президента на Украине при Зеленском

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова усомнилась, что при украинском президенте Владимире Зеленском на Украине состоятся выборы, передает ТАСС. Она отметила, что действующая власть не заинтересована в проведении процедуры.

Это существо давно нелегитимно. Оно оторвано от народа, которому причинило невероятный вред. Оно не любит украинцев, не любит украинский народ. Судя по всем его действиям, оно, по сути, отправляет людей на убой ради [собственной] выгоды. Не будет оно их [выборы] проводить, они ему невыгодны, — сказала Памфилова.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский боится проведения выборов на Украине. По его словам, политик всячески избегает этой процедуры, постоянно выдвигая различные условия.

До этого бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил: Зеленский может одержать победу на выборах только с помощью фальсификации результатов электронного голосования. Так он прокомментировал слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предрекшего политику новый президентский срок вопреки низкому уровню доверия среди граждан. По словам Царева, на итоги голосования также может повлиять сохранение военного положения в стране.