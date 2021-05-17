Палестина обратится в Международный суд после израильской атаки

https://static.news.ru/photo/71eb452a-b6fd-11eb-abd5-96000091f725_660.jpg Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестина намерена обращаться в Международный уголовный суд после ударов Израиля по зданию СМИ в Газе. Инцидент произошёл в минувшие выходные.

Израиль 15 мая нанёс удары по зданию СМИ в Газе, в котором располагались офисы таких международных изданий и агентств, как Al-Jazeera и Associated Press. Однако израильская сторона заявила, что подвергнувшееся обстрелу здание использовалось в военных целях. Более того, об атаке израильская армия предупредила за час. Тем не менее международная организация «Репортёры без границ» опровергает эту информацию. Представители ведомства утверждают, что были разрушены офисы 23 СМИ.

Да, мы будем поднимать этот вопрос и другие, потому что атаки Израиля на сектор Газа — преступление, — заявил посол Палестины в России.

Ситуация в Газе обострилась 10 мая. В течение нескольких дней в результате обстрелов погибли семь граждан Израиля, 200 человек были ранены. Палестинская сторона сообщает о более 700 погибших и более 1000 раненых.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли очередной удар по сектору Газа. Об этом 17 мая в Twitter сообщили представители ЦАХАЛ.