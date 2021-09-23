Палата представителей США приняла оборонный бюджет c санкциями против РФ

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. За принятие документа проголосовали 316 конгрессменов, против — 113, сообщается на сайте нижней палаты конгресса.

Документ содержит , в частности, поправки о расширении ограничений против суверенного долга РФ и о возможности введения персональных санкций против официальных лиц в РФ. Ввести санкции президент США сможет не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.

Документ ещё должен рассмотреть и принять сенат, а уже затем сможет подписать президент.

Ранее стало известно, что палата представителей США внесла поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год. Она предписывает ввод санкций против американцев, нарушивших запрет на покупку и продажу вновь выпущенного суверенного долга РФ на первичном и вторичном рынках.