Палата представителей США приняла оборонный бюджет c санкциями против РФ

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. За принятие документа проголосовали 316 конгрессменов, против — 113, сообщается на сайте нижней палаты конгресса.
Документ
Документ ещё должен рассмотреть и принять сенат, а уже затем сможет подписать президент.
Ранее стало известно, что палата представителей США внесла поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год. Она предписывает ввод санкций против американцев, нарушивших запрет на покупку и продажу вновь выпущенного суверенного долга РФ на первичном и вторичном рынках.