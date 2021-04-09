«Отвисла челюсть»: колледж в США получил крупную сумму от экс-жены Безоса

https://static.news.ru/photo/168f284e-9a16-11eb-9625-96000091f725_660.jpg Маккензи Скотт Фото: Evan Agostini/Invision/AP/ТАСС

Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса — Маккензи Скотт — пожертвовала $8 млн на благотворительность. Деньги получил Общественный колледж Тертл-Маунтин (штат Северная Дакота, США). Одна из богатейших женщин мира перевела крупную сумму «просто так», без каких-либо условий.

В учебном заведении почти 500 студентов, 95% из них коренные американцы. Руководитель организации Донна Браун призналась, что полученный транш умопомрачительный.

Я в тот момент ехала на машине. Мне пришлось съехать на обочину. У меня отвисла челюсть. Максимум, который мы получили до этого, составлял $300 тысяч. Так что получить $8 млн было умопомрачительно, — цитирует её издание The Independent.

После развода с Безосом Скотт отошло 25% принадлежавших бизнесмену акций Amazon. На тот момент их оценивали в $36 млрд. Позже женщина пообещала потратить на благотворительность большую часть состояния. В 2020-м она пожертвовала свыше $4 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Маккензи Скотт снова вышла замуж. Избранником стал школьный учитель Дэн Джуэтт. На её официальной странице на сайте Amazon говорится, что она живёт в Сиэтле с четырьмя детьми и мужем Дэном. Также WSJ приводит высказывание Джеффа Безоса, утверждавшего, что «Дэн — отличный парень» и он «очень рад за обоих».