Отмена авиасообщения между РФ и ОАЭ затронет 10 тысяч пассажиров

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Между Москвой и Дубаем могут отменить более 50 грузопассажирских рейсов. Это произойдёт в конце марта, когда начнёт действовать летнее расписание полётов. Запрет отразится на 10 тысячах пассажиров. Причиной отмены называют отказ властей ОАЭ в выдаче российским перевозчикам соответствующего разрешения.

По данным Агентства городских новостей «Москва», с конца марта все российские авиакомпании должны будут отменить все чартерные рейсы в Дубай. По словам источника в одной из крупных авиакомпаний, причиной стало то, что власти ОАЭ не согласовали выполнение грузопассажирских рейсов между странами с летнего расписания.

Это примерно сотни рейсов, большая часть из Москвы, откуда летают сейчас в Дубай «Победа» и «Уральские авиалинии». Между Москвой и Дубаем будут отменены 54 рейса, это примерно 10 тысяч пассажиров из Москвы останутся без перелёта. Им компании должны будут вернуть деньги, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее заключённое соглашение разрешало регулярные полёты между РФ и ОАЭ грузопассажирскому рейсу раз в неделю из российских городов в ОАЭ. Когда власти ОАЭ решили получить подобное разрешение для своих авиакомпаний, им в нём отказали.

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