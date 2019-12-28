https://static.news.ru/photo/68182a7a-2b1e-11ea-a055-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Giulio Lapone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отец экоактивистки Греты Тунберг рассказал, что стал веганом не для спасения климата, а для спасения дочери. Он также вспомнил период, когда ей диагностировали синдром Аспергера, одну из форм аутизма. Тогда его семья стала очень много времени проводить вместе, чтобы решить эту проблему сообща.

По словам Сванте Тунберг, он не особо обрадовался решению девочки заняться защитой экологии.

Это плохая идея, когда ваша собственная дочь сама ставит себя на передний край такого огромного вопроса, как климатические изменения, — сказал он в интервью программы BBC.

Отец Греты Тунберг — актёр, продюсер, сценарист и режиссёр. Её мать — оперная певица и бывшая участница конкурса «Евровидение» Малена Эрнман. В своё время женщина также полностью изменила свою карьеру и отказалась от авиаперелётов, которые наносят ущерб окружающей среде.

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