https://static.news.ru/photo/ff05e406-1c17-11ea-9e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/Global Look Press

Редакция американского журнала Time назвала шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года — 2019. На это звание претендовали президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Фотографию Тунберг для обложки сделала родившаяся в Республике Саха фотограф Евгения Арбугаева. На ней 16-летняя шведка стоит на побережье в Лиссабоне, куда она прибыла на катамаране после трёхнедельного путешествия из Штатов.

В 2018 году Человеком года по версии издания стали журналисты, которые были убиты или попали в тюрьму, в том числе саудовец Джамаль Хашогги и филиппинская журналистка, редактор оппозиционного сайта Rappler Мария Ресса, писал NEWS.ru.