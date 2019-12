Фото: Clara Margais/Global Look Press

Фотографию Тунберг для обложки сделала родившаяся в Республике Саха фотограф Евгения Арбугаева. На ней 16-летняя шведка стоит на побережье в Лиссабоне, куда она прибыла на катамаране после трёхнедельного путешествия из Штатов.