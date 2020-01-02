https://static.news.ru/photo/12f5a1c4-2d55-11ea-ab69-fa163e074e61_660.jpg Европейский суд по правам человека Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

В Европейском суде по правам человека подтвердили получение иска против Украины от освобождённой в рамках обмена пленными в Донбассе Дарьи Мастикашевой. В настоящий момент он находится в стадии рассмотрения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что Мастикашева намерена добиваться признания незаконным решения украинского суда по обвинению её в госизмене и требовать наказания для причастных к её задержанию и пыткам.

В августе 2017 года трёхкратная чемпионка Украины по тхэквондо Мастикашева была задержана сотрудниками СБУ по подозрению в «измене Родине» и «незаконном приобретении боеприпасов». Она сообщала о применении в свой адрес пыток и угроз с целью заставить признать вину.

Ранее NEWS.ru писал, что доброволец из России Евгений Шаталов, побывавший в плену у украинского нацбатальона «Айдар», рассказал о пытках.