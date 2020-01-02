В Европейском суде по правам человека подтвердили получение иска против Украины от освобождённой в рамках обмена пленными в Донбассе Дарьи Мастикашевой. В настоящий момент он находится в стадии рассмотрения. Об этом РИА Новости
Известно, что Мастикашева намерена добиваться признания незаконным решения украинского суда по обвинению её в госизмене и требовать наказания для причастных к её задержанию и пыткам.
В августе 2017 года трёхкратная чемпионка Украины по тхэквондо Мастикашева была задержана сотрудниками СБУ по подозрению в «измене Родине» и «незаконном приобретении боеприпасов». Она сообщала о применении в свой адрес пыток и угроз с целью заставить признать вину.
Ранее NEWS.ru писал, что доброволец из России Евгений Шаталов, побывавший в плену у украинского нацбатальона «Айдар», рассказал о пытках.
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