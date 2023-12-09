Останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке нашли в Канаде

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В Канаде ученые обнаружили останки молодого тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке, сообщил телеканал CBC со ссылкой на опубликованное исследование. Отмечается, что столь редкая и необычная находка произошла в провинции Альберта.

Возраст самого образца около 75,3 млн лет. Занимаясь его изучением, мы обнаружили, что в желудке тираннозавра сохранились две особи. Они представляют собой небольших птицеподобных динозавров, относящихся к виду Citipes elegans, — заявил доцент кафедры палеобиологии динозавров в Университете Калгари Дарла Зеленицкая.

По его словам, открытие помогло расширить понимание ученых о поведении тираннозавров и их роли в древних экосистемах. Это первый случай в истории, когда удалось обнаружить содержимое желудка тираннозавра. Один из соавторов исследования объяснил уникальность находки еще и тем, что останки динозавров-детенышей, найденные в желудке тираннозавра, представляют собой самые полные на сегодняшний день скелеты птицеподобных динозавров рода Citipes.

Ранее ученые обнаружили в окрестностях города Дениликуин в Австралии следы предположительного падения гигантского астероида диаметром около 520 км. Эту гипотезу подтверждают гравитационные и магнитные аномалии, выявленные глубоко под Землей, где расположены древние породы