Основатель полка «Азов» (организация запрещена в РФ), экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий дал интервью изданию Financial Times, в котором рассказал, что многие военные на Украине являются националистами. По его словам, многие также называют Степана Бандеру национальным героем. Он также указал на то, что в состав полка входят «тысячи человек».

Бывший политик тажке добавил, что бойцы «Азова» якобы являются ключевой силой на юго-востоке Украины. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь привёл примеры проявлений нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Американский дипломат отвергает существование националистов на Украине, аргументируя свою точку зрения тем, что Владимир Зеленский является евреем. Российский представитель напомнил замглаве внешнеполитического ведомства США о том, что Степан Бандера и Роман Шухевич являются национальными героями Украины.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.