Американская журналистка Лара Логан заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы, она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Об этом она рассказала в эфире телеканала Real America's Voice.

Кругом очень много дезинформации. Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны уже тридцать пять лет. США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине, — заявила Логан.

Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи. Он добавил, что в Северодонецке вместе с иностранными наёмниками они расстреляли мирных жителей. Он уточнил, что неонацисты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита. По его словам, в Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного населения последние продукты питания.