Оскорблённая невинность: Пушков оценил позицию США по испытаниям «Цирконов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко высказался в адрес члена фракции «Слуга народа» Олега Семинского после комментария последнего о русскоговорящих жителях Украины. Его слова приведены на сайте партии.

Семинский ранее написал в Facebook, что русские жители Украины не будут обладать всеми правами человека благодаря принятию закона о «коренных народах». Затем депутат пост удалил, но его скриншот распространяют в...