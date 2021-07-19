Оскорблённая невинность: Пушков оценил позицию США по испытаниям «Цирконов»

США прекрасно знают, почему Россия разрабатывает новейшие системы вооружений. Об этом заявил в своём Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
Так он
Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, введение против России 75 различных санкций. Кирби обо всём этом в курсе? Тогда пусть обратит свой вопрос к самим США, — подчеркнул российский сенатор.
Ранее стало известно, что Пентагон серьёзно относится к «российской угрозе». Об этом заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби после сообщений об успешных испытаниях Россией гиперзвукового оружия. Он подчеркнул, что за океаном всегда держат в уме «дестабилизирующую активность РФ».