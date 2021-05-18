Осада Сеуты: Испания призвала армию для защиты от тысяч мигрантов

Испания перебросила дополнительные войска и задействовала бронетехнику в принадлежащем ей полуанклаве Сеута в Северной Африке. Накануне испанскую территорию осадили толпы мигрантов, около 6 тыс. из них удалось проникнуть в Сеуту. Полуанклав давно страдает от проблемы нелегальных приезжих, но нынешний наплыв, похоже, спровоцировало похолодание отношений с Марокко.

Шестиметровый двойной забор, отделяющий испанский полуанклав от территории Марокко, не помешал более 6 тыс. мигрантов нелегально пересечь границу. Они добрались до Сеуты вплавь, на резиновых лодках или обогнули забор во время отлива. Полуанклав оказался не готов к ситуации и запросил помощь Мадрида. По словам министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, в анклав было переброшено 200 солдат и 200 полицейских в дополнение к 1100 силовикам, защищающим Сеуту. Кроме того, на границе с Марокко была развернута бронетехника, играющая главным образом устрашающую роль.

Это настолько крупное вторжение, что мы не можем точно подсчитать число прибывших людей, — заявил глава Сеуты Хуан Хесус Вивас. — Армия выполняет задачи сдерживания на границе, но со стороны Марокко всё ещё находится много людей, желающих её пересечь.

В Сеуту прибывают мигранты главным образом из Марокко и Сенегала. Они жалуются на отсутствие рабочих мест в родных странах и хотят попытать счастья в Европе. Однако Мадрид настроен категорично: принимать беженцев из Марокко и Сенегала он не может, так как эти страны признаны безопасными. Из тех, кому удалось проникнуть в полуанклав 18 мая, 2700 человек уже были отправлены назад. Исключение составляют около 1500 несовершеннолетних, которые находятся под наблюдением сотрудников Красного Креста.

Из-за ситуации в Сеуте премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированный визит во Францию, который, по совпадению, был посвящён помощи странам Африки. Ситуация в Сеуте также вызывает озабоченность у руководства Евросоюза.

Сейчас главное, чтобы Марокко продолжал предотвращать нелегальное пересечение границы, и те, кто не имеют права на пребывание [в Евросоюзе], должным и эффективным образом возвращались назад, — прокомментировала ситуацию европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. — Границы Испании — это границы Евросоюза.

Нынешний кризис действительно был отчасти спровоцирован Марокко. Мигранты всегда пытались проникнуть в Сеуту с территории североафриканского государства. С начала 2021 года по 15 мая было зарегистрировано 475 нелегальных попыток пересечь границу. Однако 18 мая марокканские пограничники, судя по попавшим в Сеть видеозаписям, перестали задерживать мигрантов, позволяя им беспрепятственно пересекать границу.

twitter.com/caritas_milano

Марокко таким образом может высказать своё недовольство тем фактом, что Мадрид приютил у себя лидера местных сепаратистов. В апреле Испания разрешила въезд на свою территорию президенту самопровозглашённой Сахарской Арабской Демократической Республики Брагиму Гали для лечения от COVID-19. Марокко захватил территорию бывшей Испанской Сахары в 1975 году. Тогда же началось вооружённое сопротивление местных жителей, сражающихся за независимость своей земли. В 1991 году между сторонами было заключено перемирие, а Западной Сахаре был обещан референдум о независимости, но он так и не состоялся.

Сеута принадлежит Испании с XVII века и обладает статусом автономной территории, как, например, Каталония или Страна Басков. Это один из двух испанских полуанклавов в Африке. Второй — это город Мелилья, также граничащий с Марокко и отделённый от него стеной длиной 10 км.

Европейская пограничная служба Frontex также отмечает рост числа мигрантов, прибывающих на испанские Канарские острова, расположенные в Атлантическом океане. В 2021 году на самодельных и надувных лодках туда добрались почти 5 тыс. человек. Таким образом, общее число нелегальных мигрантов на курортных островах с населением чуть больше 2 млн человек перевалило за 25 тысяч.

Мадрид не скрывает, что специально держит новоприбывших на Канарских островах, чтобы упростить их депортацию. Подавляющее большинство из них прибывают из признанных безопасными стран и не имеют права на убежище. Однако отчасти из-за бюрократических сложностей и пандемии процесс депортации был приостановлен. Впрочем, миграционные потоки тоже заметно ослабли в 2020 году. В Frontex опасаются, что это лишь приведёт к всплеску миграции в ближайшие месяцы. Ведь экономические последствия пандемии затронули страны Африки серьёзнее, чем развитые государства.