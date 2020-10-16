Оружие вместо «гуманитарки»: Ереван получает военные грузы контрабандой

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на достигнутое при посредничестве Москвы соглашение о прекращении огня. 16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Армения была инициатором перемирия на прошлой неделе — до того, как премьер-министр Никол Пашинян официально признал высокие потери и факт отступления на южном и северном направлениях. Между тем, есть все основания полагать, что Ереван пытается найти повод для перегруппировки войск и оснащения их вооружением, которое поступает в Армению не по официальным каналам военно-технического сотрудничества, а контрабандным путём.
Ереван под эгидой гуманитарной помощи, продолжает получать оружие, отмечают официальные азербайджанские источники. В частности, в начале октября авиакомпании Atlantis Armenian Airlines и Elite Avia гражданскими бортами поставили в республику оружие и боеприпасы для противотанковых комплексов «Корнет», РСЗО и снаряды (152-мм и 122-мм) для гаубиц Д-20 и Д-30. Поставки осуществляются представителями, прежде всего, армянской диаспоры из Европы. Так, один из приземлившихся в Ереване «Боингов-757»
Примечательно, что транзит грузов военного назначения был отмечен даже после объявления в Москве официального перемирия между Азербайджаном и Арменией. В Баку напоминают, что использование гражданских самолётов для военных целей является грубым нарушением статьи 4 Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года: любое государство-участник не должно использовать гражданскую авиацию в целях, не совместимых с условиями документа. А, согласно 44 статье Конвенции, одной из основных целей Международной организации гражданской авиации (ИКАО) является обеспечение безопасного и регулируемого развития международной гражданской авиации во всем мире и содействие мирной эксплуатации воздушных судов.
Несмотря на это, сообщения о военных поставках Армении гражданскими судами лишь множатся. Об этом, например, 10 октября
Под видом гуманитарной помощи авиакомпания Atlantis Armenian Airlines на гражданских самолетах поставляет в Армению ракеты и ракетные системы. Это является прямым нарушением Чикагской конвенции и правил Международной организации гражданской авиации, — написал он.
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Другое известное имя в оружейной контрабанде — бывший командующий армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики
В транснациональную сеть армянской оружейной контрабанды был вовлечён и Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме. Согласно официальным документам следствия, пока Бут был в разработке, он отказывался от встреч где-либо, за исключением стран, которые считал «безопасными». Армения была в этом списке. Его супруга Алла Бут в интервью Der Spiegel позже подтвердила, что Виктор мало куда летал из-за опасений за свою безопасность, но Армению он посещал без проблем.
Летом 2020-го в центре нового скандала, связанного с торговлей оружием, оказался и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обвинение в его адрес