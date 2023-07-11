Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в районе Новоданиловки «War Gonzo» опубликовал видео уничтожения танка ВСУ в районе Новоданиловки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «War Gonzo» опубликовал видео уничтожения танка ВСУ операторами дронов-камикадзе из 58-й армии в районе Новоданиловки. По информации канала, танк стрелял по позициям ВС РФ в населенном пункте Работино. Минобороны России не комментировало информацию.

На видео показаны кадры уничтожения танка противника, который расположился на закрытых огневых позициях. ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения военнослужащими Южной группировки войск пехоты ВСУ на Северском направлении. По данным канала, украинских военных ликвидировали у Артемовска.

Кроме того, российские военные поразили из противотанковых ракетных комплексов колонну бронетехники ВСУ, видео уничтожения противника опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Как уточнил военкор, украинскую технику разгромили на Артемовском направлении.

На кадрах, которые опубликовал Котенок, показана работа расчетов ПТРК 58-го отдельного батальона специального назначения, ранее именовавшегося 3-й отдельной бригадой спецназначения Народной милиции ДНР. На видео продемонстрировано нанесение ударов управляемыми ракетами по технике ВСУ.