17 февраля 2026 в 17:50

Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве

Здание отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины. Здание отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины. Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
ТАСС опубликовало кадры с места трехсторонних переговоров с участием делегаций из России, США и Украины в Женеве. Площадкой для консультаций стал швейцарский отель InterContinental. Переговоры продлятся до 18 февраля.

Переговоры стартовали около 15:55 мск. Делегации расположились друг напротив друга, центральные места за столом заняли американские представители, включая спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В группу переговорщиков также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

В составе делегации Украины присутствуют глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. Также Киев представляют начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Ранее издание The Economist сообщило, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством США. Кирилл Буданов полагает, что оперативное заключение соглашения с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».
