Опубликованы кадры обмена пленными между Украиной и Россией

Фото: t.me/concordgroup_official

В Сети появились кадры обмена военнопленными между Россией и Украиной, их публикует пресс-служба связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Киевские власти 25 мая заявили о получении 106 пленных солдат, информация о том, сколько вернулось российских военных остается неизвестной. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Опубликованное видео состоит из нескольких частей. В первой части видео, снятом в темное время суток, выстраивают пленных бойцов ВСУ, после чего перед ними появляется Пригожин. Он задает им ряд вопросов и объясняет дальнейшие действия. На вопрос бизнесмена, как к солдатам ВСУ относились в плену, те заявили, что хорошо, их никто не бил и не калечил.

Следующий отрывок видео демонстрирует сам процесс обмена, он был снят с высоты птичьего полета, вероятно, с коптера.

На нем показаны медленно движущиеся колонны военной техники ВС РФ и ВСУ с поднятыми белыми флагами, они шли навстречу друг другу. Рядом с бронетехникой в колонне по двое идут военнопленные одной и другой стороны по направлению к своим.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 25 мая сообщил о возвращении домой 106 военнопленных украинских солдат. Он пояснил, что все бойцы вернулись с Бахмутского направления. По словам Ермака, среди возвращенных восемь офицеров и 98 сержантов и солдат. Он подчеркнул, что среди них есть и считавшиеся пропавшими без вести.

Часами позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания «Вагнер» провела обмен пленными. Омбудсмен поздравила вернувшихся бойцов ЧВК в своем Telegram-канале, при этом число вернувшихся россиян она не назвала.