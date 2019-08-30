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Госдеп назвал операцию США в сирийской провинции Идлиб «точным и целенаправленным ответом» террористам. Это, пояснили в Белом доме, ответ главарям, связанным с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ) группировок, которые якобы ответственны за «планирование атак, представляющих угрозу гражданам США».

Заявление об этом сделал представитель Госдепа в ответ на просьбу российского Центра по примирению сторон о том, что американцы своими действиями привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее...