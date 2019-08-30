Национальный центр США по слежению за ураганами опубликовал кадры из эпицентра урагана «Дориан», который сейчас уже достиг Багамских островов. Фото размещены в Twitter, на них можно увидеть, как облачный вихрь вокруг дра урагана расширяется кверху, а внутри- напоминает трибуны стадиона.
The eye of #Dorian has made a second landfall at 2 pm EDT (1800 UTC) on Great Abaco Island near Marsh Harbour. Maximum sustained winds were 185 mph at the time. This is tied for the strongest Atlantic hurricane landfall on record with the 1935 Labor Day hurricane. pic.twitter.com/O9hrotTTbS
Видео ураган стали появляться и в соцсетях. На кадрах видно, что деревья гнуться под мощью урагана улицы затоплены водой.
Ранее News.ru сообщал, что побережье Багамских островов накрыл ураган «Дориан». Соединённых Штатов.В настоящий момент стихия обрушилась на остров Элбоу Кей, следует из данных, размещённых на сайте организации.