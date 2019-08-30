Фото: Noaa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный центр США по слежению за ураганами опубликовал кадры из эпицентра урагана «Дориан», который сейчас уже достиг Багамских островов. Фото размещены в Twitter, на них можно увидеть, как облачный вихрь вокруг дра урагана расширяется кверху, а внутри- напоминает трибуны стадиона.

Видео ураган стали появляться и в соцсетях. На кадрах видно, что деревья гнуться под мощью урагана улицы затоплены водой.

Ранее News.ru сообщал, что побережье Багамских островов накрыл ураган «Дориан». Соединённых Штатов.В настоящий момент стихия обрушилась на остров Элбоу Кей, следует из данных, размещённых на сайте организации.

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