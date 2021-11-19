Опубликовано видео совместного патрулирования самолётов России и Китая

Министерство обороны России опубликовало видео совместного российско-китайского патрулирования самолётами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. В нём участвовали российские бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К». Самолёты двух стран не нарушали границ соседних государств, в том числе Японии, говорится в сообщении ведомства.

До этого в Минобороны России сообщили, что 19 ноября стратегические бомбардировщики ВКС РФ и ВВС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В российском Министерстве обороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы КНР направили к берегам Тайваня 38 самолётов, что стало рекордным показателем. Китайская авиация облетела акваторию к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши.

Отмечается, что в манёвре участвовали многоцелевые истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также разведчик Y-8.