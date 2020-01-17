https://static.news.ru/photo/619fba12-396c-11ea-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/ Xinhua/Global Look Press

Коммюнике берлинской конференции по Ливии содержит призыв накладывать санкции на всех нарушителей оружейного эмбарго. Обращено послание к СБ ООН.

В проекте документа содержится призыв «безусловно и полностью соблюдать и применять» эмбарго на поставки вооружений, введённое резолюцией Совбеза ООН от 1970 (2011 год). И также соблюдать последующие резолюции Совета, «включая распространение оружие из Ливии», цитирует документ ТАСС.

Призываем представителей международного сообщества поступать таким же образом, — говорится в коммюнике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин в составе российской делегации примет участие в международной конференции по Ливии. Она будет проходить в Берлине 19 января.