Опрос: Байден опережает Трампа в предвыборной гонке на 14%

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден по популярности среди избирателей на 14% опережает действующего президента Дональда Трампа.
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Как отмечает Wall Street Journal, поддержка Трампа никогда прежде не опускалась ниже 40% при сопоставлении с Байденом. С 1984 года среди американских избирателей преобладают женщины. Поддержка ими Байдена за последний месяц выросла на 7%, и теперь отдать свой голос за него готовы 60% избирательниц против 33% за Трампа. В то же время поддержка действующего президента ослабла со стороны некоторых из его самых лояльных групп, таких как белые люди из рабочего класса, констатирует издание.
Утром 2 октября у Трампа выявили коронавирус. Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.
Сейчас глава государства находится в больнице. Медики зафиксировали у него резкое снижение уровня сатурации (насыщения крови кислородом) и температуру, писал NEWS.ru.
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