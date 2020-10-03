Опрос: Байден опережает Трампа в предвыборной гонке на 14%

https://static.news.ru/photo/4227852a-0658-11eb-b7c4-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Greg Nash/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден по популярности среди избирателей на 14% опережает действующего президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой Wall Street Journal и телеканалом NBC News. Из него следует, что если бы выборы состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 53% из опрошенных с 30 сентября по 1 октября 800 человек. Трамп набрал бы 39%. Ещё 6% избирателей заявили, что пока не определились с выбором, 2% высказались против обоих кандидатов. В сентябре Байден опережал Трампа на 8%.

Как отмечает Wall Street Journal, поддержка Трампа никогда прежде не опускалась ниже 40% при сопоставлении с Байденом. С 1984 года среди американских избирателей преобладают женщины. Поддержка ими Байдена за последний месяц выросла на 7%, и теперь отдать свой голос за него готовы 60% избирательниц против 33% за Трампа. В то же время поддержка действующего президента ослабла со стороны некоторых из его самых лояльных групп, таких как белые люди из рабочего класса, констатирует издание.

Утром 2 октября у Трампа выявили коронавирус. Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.

Сейчас глава государства находится в больнице. Медики зафиксировали у него резкое снижение уровня сатурации (насыщения крови кислородом) и температуру, писал NEWS.ru.