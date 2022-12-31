Оппозиция Венесуэлы решила ликвидировать «правительство» Гуаидо Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Гуаидо

Фото: Jimmy Villalta / Global look press

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуаидо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства. Решение было принято в ходе повторных слушаний. Первое заседание по данному вопросу состоялось 22 декабря и тогда депутаты-оппозиционеры проголосовали также за ликвидацию самопровозглашенного кабмина. О решении сообщает РИА Новости.

За проголосовали 72 человека, против 29, восемь воздержались, — сообщил секретарь нацассамблеи Хосе Антонио Фигередо.

Оппозиционный парламент в Венесуэле действует параллельно с Национальной ассамблеей страны. По словам лидеров оппозиции, отставка временного правительства назрела, так как структура его ослабла и не выполняет поставленных изначально задач.

Массовые протесты против действующего главы государства Николаса Мадуро начались в стране в 2019 году, вскоре после приведения его к присяге. Руководитель подконтрольной оппозиции Национальной ассмаблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя главой временного правительства. При этом ряд стран, включая США, заявили о его признании в качестве официального руководителя государства.

Ранее Гуаидо в интервью РБК заявил, что Россия и Китай не смогут вернуть инвестиции пока у власти в Венесуэле находится Николас Мадуро. Политик отметил, что Москва и Пекин могли бы способствовать транзиту власти в Венесуэле, если бы развеялась иллюзия поддержки режима Мадуро. При этом демократические силы страны являются гарантией того, что долговые обязательства, законно заключенные Венесуэлой, не будут аннулированы, так как цель оппозиции — восстановить верховенство закона и экономику страны, отметил оппозиционер.