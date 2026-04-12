12 апреля 2026 в 17:58

Зарубин: Путин предсказал операцию США в Венесуэле еще в 2019 году

Павел Зарубин
Журналист ИС «Вести» Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео, на котором президент России Владимир Путин еще в 2019 году предсказал, что произойдет с Венесуэлой. Размещенную запись он назвал удивительной и восхитился тому, что российский лидер все понимал задолго до событий, произошедших в январе 2026 года.

Допустим, Соединенные Штаты возьмут и захватят венесуэльскую нефть и быстро нарастят ее выход на мировые рынки, загрузят свои заводы, а свою нефть пустят на мировой рынок, — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Путин предупреждал, что силовой сценарий в Иране дестабилизирует весь Ближний Восток и энергетический рынок следом. По его словам, последствия уже начали ощущаться по всему миру.

До этого вице-премьер Александр Новак назвал кризис на Ближнем Востоке «черным лебедем» для мировой экономики. Он отметил, что текущая ситуация в регионе создает риски для глобальных экономических процессов. Отдельно Новак указал на высокую неопределенность будущего развития событий.

